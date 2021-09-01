Шымкент примет чемпионат Азии по стрельбе из пневматического оружия

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 10 по 20 сентября в Шымкенте состоится чемпионат Азии по стрельбе из пневматического оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В континентальном первенстве участие примет 21 спортсмен. Список казахстанских стрелков-участников выглядит следующим образом:
Женщины
1. Елизавета Пушкарева (Павлодар);
2. Елизавета Король (Шымкент);
3. Диана Харченко (Алматы);
4. Ольга Аксенова (Темиртау);
5. Алия Аушамова (Нур-Султан);
6. Елизавета Безрукова (Шымкент);
7. Ирина Локтионова (Шымкент);
8. Арина Алтухова (Алматы);
9. Александра Ле (Алматы).
Мужчины
1. Илья Федин (Павлодар);
2. Юрий Юрков (Шымкент);
3. АндрейХудяков (Шымкент);
4. Алексей Клейменов (Алматы);
5. Ислам Усейнов (Алматы);
6. Владимир Исаченко (Алматы);
7. Валерий Рахимжан (Алматы);
8. Бахтияр Ибраев (Тараз);
9. Никита Чирюкин (Шымкент);
10. Руслан Юнусметов (Шымкент);
11. Эльдар Иманкулов (Алматы);
12. Ярослав Махнев (Алматы).