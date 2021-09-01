Шымкент примет чемпионат Азии по стрельбе из пневматического оружия

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 10 по 20 сентября в Шымкенте состоится чемпионат Азии по стрельбе из пневматического оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В континентальном первенстве участие примет 21 спортсмен. Список казахстанских стрелков-участников выглядит следующим образом:

Женщины

1. Елизавета Пушкарева (Павлодар);

2. Елизавета Король (Шымкент);

3. Диана Харченко (Алматы);

4. Ольга Аксенова (Темиртау);

5. Алия Аушамова (Нур-Султан);

6. Елизавета Безрукова (Шымкент);

7. Ирина Локтионова (Шымкент);

8. Арина Алтухова (Алматы);

9. Александра Ле (Алматы).

Мужчины

1. Илья Федин (Павлодар);

2. Юрий Юрков (Шымкент);

3. АндрейХудяков (Шымкент);

4. Алексей Клейменов (Алматы);

5. Ислам Усейнов (Алматы);

6. Владимир Исаченко (Алматы);

7. Валерий Рахимжан (Алматы);

8. Бахтияр Ибраев (Тараз);

9. Никита Чирюкин (Шымкент);

10. Руслан Юнусметов (Шымкент);

11. Эльдар Иманкулов (Алматы);

12. Ярослав Махнев (Алматы).



