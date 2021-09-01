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    Шымкент примет чемпионат Азии по стрельбе из пневматического оружия

    1 Сентября 2021, 13:46

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 10 по 20 сентября в Шымкенте состоится чемпионат Азии по стрельбе из пневматического оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В континентальном первенстве участие примет 21 спортсмен. Список казахстанских стрелков-участников выглядит следующим образом:

    Женщины

    1. Елизавета Пушкарева (Павлодар);

    2. Елизавета Король (Шымкент);

    3. Диана Харченко (Алматы);

    4. Ольга Аксенова (Темиртау);

    5. Алия Аушамова (Нур-Султан);

    6. Елизавета Безрукова (Шымкент);

    7. Ирина Локтионова (Шымкент);

    8. Арина Алтухова (Алматы);

    9. Александра Ле (Алматы).

    Мужчины

    1. Илья Федин (Павлодар);

    2. Юрий Юрков (Шымкент);

    3. АндрейХудяков (Шымкент);

    4. Алексей Клейменов (Алматы);

    5. Ислам Усейнов (Алматы);

    6. Владимир Исаченко (Алматы);

    7. Валерий Рахимжан (Алматы);

    8. Бахтияр Ибраев (Тараз);

    9. Никита Чирюкин (Шымкент);

    10. Руслан Юнусметов (Шымкент);

    11. Эльдар Иманкулов (Алматы);

    12. Ярослав Махнев (Алматы).


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    Спорт Шымкент
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