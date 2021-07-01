Шымкент попал в «красную» зону по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Красная» зона по коронавирусу расширилась в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 01 июля 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В «желтой» зоне: Акмолинская, Актюбинская, Костанайская и Мангистауская, Павлодарская области.

В «зелёной» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области и Северо-Казахстанская области.







