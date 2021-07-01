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    Шымкент попал в «красную» зону по коронавирусу

    1 Июля 2021, 09:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Красная» зона по коронавирусу расширилась в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 01 июля 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

    В «желтой» зоне: Акмолинская, Актюбинская, Костанайская и Мангистауская, Павлодарская области.

    В «зелёной» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области и Северо-Казахстанская области.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК
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