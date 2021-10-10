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Шымкент перешел в «зеленую» зону

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Октября 2021, 11:15
Шымкент перешел в «зеленую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.


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