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    Шымбулак - самый популярный горнолыжный курорт СНГ

    26 Декабря 2022, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ТурСтат представил рейтинг горнолыжных курортов государств СНГ, популярных для зимнего отдыха и празднования Нового 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Горнолыжные курорты в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Армении и Азербайджане составили первую пятерку лучших курортов СНГ для зимнего отдыха.

    По данным ТурСтат, в топ-5 горнолыжных курортов СНГ вошли Шымбулак, Каракол, Чимган, Цахкадзор и Шахдаг.

    Горнолыжный курорт Шымбулак находится в 15 км от центра города Алматы в горном ущелье Заилийского Алатау. Здесь катаются на горных лыжах и сноуборде на высоте от 3200 до 2260 метров над уровнем моря на трассах протяженностью 25 км. Сезон катания на Шымбулаке, который посещает миллион человек в год, открылся 18 ноября и продлится до мая.

    Рейтинг составлен по результатам исследования популярности горнолыжных курортов стран СНГ.
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