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    Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение

    11 Января 2023, 18:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях сегодня распространилась информация о том, что на Горбатом мосту (мост по шоссе Алаш) в столице разошлись швы. В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны ответили, что движение для автотранспорта по левой стороне путепровода в ближайшее время будет перекрыто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мост по шоссе Алаш (Горбатый мост) ранее был признан аварийным. В связи с этим, правая сторона путепровода была отремонтирована, движение по ней открыли летом 2022 г. Частичная деформация поперечного асфальтобетонного покрытия произошла на левой стороне путепровода, где ремонт не проводился. В связи с этим, участок дороги обозначен дорожными знаками, проводятся мероприятия по восстановлению аварийного участка», - пояснили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

    Между тем, акиматом планировалось, что с наступлением сезона дорожно-строительных работ левая часть путепровода будет перекрыта для проведения аварийно-восстановительных работ.

    «Учитывая, что произошло повреждение, движение для автотранспорта по левой стороне путепровода в ближайшее время будет перекрыто. Тем не менее, движение для автотранспортных средств будет обеспечено в обе стороны», - добавили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

    В социальных сетях в ответе IKomek говорится о том, что работы по восстановлению дорожного полотна будут проведены до 15 января.


    фото, видео из открытых источников

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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