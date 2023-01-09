Швейцарскую армию привлекли к обеспечению безопасности в Давосе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Швейцарская армия для обеспечения безопасности предстоящего Всемирного экономического форума (ВЭФ) начала развертывание в Давосе, на юго-востоке Швейцарии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На ежегодные встречи в Давосе приглашаются ведущие бизнесмены мира, политические лидеры, видные эксперты и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и экологию. В этом году основные сессии Всемирного экономического форума пройдут 16-20 января.

Как сообщает издание Swissinfo, за 10 дней военные приступили к работе на объектах безопасности. В Министерстве обороны Швейцарии отметили, что каждый год военные оказывают поддержку властям кантона Граубюнден в подготовке к данному событию. Выделяется до 5 тысяч военнослужащих швейцарской армии, чтобы гарантировать безопасность примерно 3 тысячам участников ВЭФ на период с 2022 по 2024 год.

В прошлом году в ВЭФ приняли участие: спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри, американский владелец Microsoft Билл Гейтс, президент Руанды Пол Кагаме. Действующий президент США Джо Байден не будет присутствовать на мероприятии в этом году, сообщили в посольстве США в Берне. Вашингтон направит делегацию высокого уровня вместе с Джоном Керри.

Власти Швейцарии также отметили, что во время Всемирного экономического форума могут пройти некоторые протесты противников мероприятия. Мэрия Давоса получила два запроса на проведение демонстраций. Один - от социалистической молодежи Граубюндена, которая намерена провести демонстрацию 15 января на ратушной площади. Другой - от движения «Strike WEF», которое организует марш против капитализма, климатического кризиса и глобального неравенства.

Фото: Keystone / Gian Ehrenzeller, swissinfo.ch



