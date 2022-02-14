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    Швейцарский горнолыжник победил в гигантском слаломе на Олимпиаде

    14 Февраля 2022, 07:46

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт завоевал «золото» в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх. Соревнования прошли в Национальном горнолыжном центре в Яньцине, передает МИА «Казинформ».

    Первое место занял швейцарец Марко Одерматт с результатом 2 минуты 9,35 секунды, второе – словенец Жан Краньец (+0,19 секунды), третье – француз Матье Февр (+ 1,34 с).

    Казахстанский горнолыжник Захар Кучин не смог финишировать в первой попытке.

    В воскресенье утром Национальный горнолыжный центр в пекинском районе Яньцин накрыл сильный снегопад и была ограниченная видимость. В первой попытке в гигантском слаломе трассу смогли пройти 54 из 87 горнолыжников. Во второй попытке финишировали 46 участников из 54.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Олимпиада Китай Олимпиада-2022
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