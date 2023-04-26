Швейцарская компания строит вагоны на базе завода «Тулпар»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов рассказал, сколько вагонов поставит на казахстанский рынок компания Stadler, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы подписали контракт со Stadler на поставку 537 вагонов. Производство этих автомобилей осуществляется здесь, в Казахстане – на базе завода «Тулпар». Теперь завод называется Stadler. Компания Stadler купила завод «Тулпар». В течение двух лет он будет модернизирован, и сейчас завод готовится к выпуску собственных вагонов. С 2025 по 2030 год будут производиться и поставляться вагоны Stadler», - сказал он на брифинге с представителями СМИ.

По словам директора АО «Пассажирские перевозки», концепция контракта между «Stadler Rail» и КТЖ не предусматривает вопрос сборки знаменитых швейцарских двухэтажных вагонов.

«Пока в концепции нет двухэтажных поездов. Будут привычные, одноэтажные вагоны. Именно это мы подразумеваем под 537 автомобилями», - сказал Жанибек Тайжанов.



