Швейцария вернет Узбекистану $131 млн из активов Гульнары Каримовой

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Берне 16 августа между Швейцарией и Республикой Узбекистан подписано соглашение о способах возврата активов дочери бывшего президента РУ Гульнары Каримовой, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство юстиции Республики Узбекистан.

«Подписание соглашения знаменует собой немедленный возврат Швейцарией 131 млн долларов народу Узбекистана, ранее незаконно приобретенных организованной преступной группой, возглавляемой Гульнарой Каримовой и легализованных на территории Швейцарии», - сообщает пресс-служба ведомства.

От имени Узбекистана соглашение подписал министр юстиции Русланбек Давлетов, от имени Швейцарии - президент страны Иньяцио Кассис.

В церемонии подписания также принял участие исполнительный координатор Офиса много-партнерского трастового фонда ООН Дж. Топпинг.

«Заключение данного Соглашения – результат плодотворного и продуктивного сотрудничества, а также тщательной работы и множества раундов переговоров в течении последних 2 лет между Министерством юстиции совместно с компетентными ведомствами Узбекистана, а также Министерством иностранных дел и заинтересованными министерствами Швейцарии с участием ООН», - отметили в Минюсте.

В ведомстве добавили, что реституция будет проводится через много-партнерский трастовый фонд «Uzbekistan Vision 2030», находящийся в системе много-партнерских трастовых фондов ООН.



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