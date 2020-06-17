Шведский суд вынес решение в пользу казахстанской стороны в деле против Стати

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Апелляционный суд Свеаланда вынес решение по делу против Анатола и Габриела Стати в пользу казахстанской стороны – Национального Банка Казахстана и Республики Казахстан в лице Министерства юстиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Разбирательства в шведских судах продолжались с 2018 года. Суду были представлены весомые доводы и доказательства, в том числе свидетельские показания заместителя председателя Национального Банка Алии Молдабековой, а также заключения экспертов по английскому, шведскому и казахстанскому праву. Для участия в процессе была привлечена известная юридическая фирма «Frank Advokatbyra».

В ходе процесса Национальный Банк Казахстана доказал безосновательность доводов Стати и подтвердил, что его активы защищены абсолютным иммунитетом согласно принципам международного права, закрепленным в Конвенции ООН от 2 декабря 2004 года.

Кроме того, шведский суд обязал Стати возместить Национальному Банку и Республике Казахстан понесенные судебные издержки в полном объеме. Подобные решения считаются крайне редкими в судебной практике скандинавского государства.

Решение шведского суда позволит снять арест с активов Национального фонда на сумму около 83 млн долларов и является важным звеном в цепи продолжительных судебных разбирательств, связанных с попытками Стати привести в исполнение арбитражное решение против Республики Казахстан.

Ранее английский суд установил признаки мошенничества со стороны Стати при получении арбитражного решения. Несмотря на это, в 2017 году Стати добились наложения ареста на активы Национального фонда.

Напомним, что 22 апреля 2020 года Высокий суд Англии также вынес решение в пользу казахстанской стороны, опровергнув доводы Стати и согласившись с доводами Национального Банка о том, что кастодиан BNYM, имеет обязательства в отношении активов Национального фонда исключительно перед Национальным Банком.

Национальный Банк продолжает отстаивать свои права и интересы в зарубежных юрисдикциях и намерен добиться взыскания причиненного ущерба со Стати.

Ранее сообщалось, что Казахстан внес дополнительные доказательства мошенничества Стати в двух судебных процессах в Бельгии.