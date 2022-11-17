Швеция меняет конституцию ради Турции

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Шведский парламент в среду одобрил изменения в конституцию, которые ужесточают антитеррористическое законодательство. Новые нормы позволят «ограничить свободу собраний групп, связанных с террористической деятельностью». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Эти изменения в основной закон Швеции внесены ради Турции, которая до сих пор блокирует вступление скандинавского королевства в НАТО. Теперь Швеции будет легче заводить дела против лиц, связанных с курдскими организациями, которые Анкара считает террористическими - прежде всего, это Курдская рабочая партия.

На прошлой неделе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время визита в Турцию подчеркнул, что его кабинет намерен ужесточить борьбу с терроризмом.

Швеция долгое время предоставляла убежище членам организаций, которые называли террористическими не только Анкара, но и Вашингтон и Брюссель. Швеция подала заявку на вступление в НАТО, но ее кандидатуру заблокировала Турция.

Одобренные в среду изменения должны вступить в силу с 1 января следующего года.



Кадр из видео/ru.euronews.com

