Шужык своим методом: жительница Мангистауской области открыла свое дело

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жительница Мангистауского района села Жынгылды Гульфайрус Зейнурова, будучи многодетной матерью, не побоялась начать свое дело, и за год ее бизнес стал востребованным в районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Занятие бизнесом требует больших рисков. Освоить какую-либо любую профессию под силу не каждому человеку. Для открытия своего дела необходим энтузиазм. Важно, чтобы у человека, помимо полученных знаний, были способности.

Государство сегодня дает большие возможности тем, кто хочет начать бизнес. Нужно только найти любимое занятие, поднять его на вершину и получать от него удовольствие и заработки. Жительница села Жынгылды Гульфайрус Зейнурова так и поступила. Готовя шужык (колбасу из конины, прим.ред.) в домашних условиях, она сделала на этом успешный бизнес.

«У нас большой дом, большая семья. Как говорится, дома дети, в сарае – скотина. А еще множество гостей. Пришлось уволиться с работы, даже не знаю, как пролетели 10 лет. Моя мама - шеф-повар, она научила нас всему», - начала Гульфайрус Зейнурова.

Она говорит, что в последнее время была в поисках себя, своего любимого занятия. Между делом, научилась готовить безвредные органические вещества.

«Мои дети очень любят шужык. Этот факт меня и натолкнул на мысль – решила готовить колбасу из конины, при этом своим собственным методом. На этом деле и остановилась, а односельчанки только добавили уверенности. Они говорят, что на рынке не хватает экологически чистых продуктов, и если я начну выставлять туда шужык, то они с удовольствием бы его приобретали», - рассказывает женщина.

Со слов Гульфайрус, в этой инициативе ее поддержала местная предпринимательница Б. Оразымбетова.

«В марте прошлого года, обучаясь дистанционно по проекту «Бастау-Бизнес», я начала свое дело. Хочу принять участие в безвозмездном гранте, предоставляемом государством для поддержки малого предпринимательства, и продолжить свои начинания», - говорит предприниматель.

Многодетная мама, занявшаяся бизнесом, сегодня готовит не только колбасные изделия, но также полуфабрикаты, бездрожжевой хлеб, различные сладости.

Женщина говорит, что ее радует тот факт, что государство поддерживает начинания людей, что есть возможность пользоваться благами своего честного труда.

Напомним, еще одна женщина из Мангистау успешно реализует свой бизнес. Швея Жаннар Мендыкулова изготавливает одежду в национальном стиле.