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Шубы из больничного гардероба воровала студентка в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Шубы из больничного гардероба воровала студентка в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.
В полицию с заявлением о краже обратилась студентка столичного университета. По словам девушки, она находилась в больнице, когда кто-то проник в раздевалку для персонала больницы и похитил принадлежащую ей шубу стоимостью 500 тыс. тенге.
Позже с аналогичными заявлениями о краже дорогостоящей верхней одежды в полицию обратились еще три студентки. Все кражи совершались по одному сценарию. Пока девушки находились в больнице, их шубы исчезали из служебных гардеробных.
Оперативными сотрудниками района Алматы департамента полиции г. Нур-Султан подозреваемая в совершении краж была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка столичного учебного заведения, будущий медработник.
Задержанная призналась в совершение четырех краж шуб. Некоторые из них, по словам девушки, она успела сдать в ломбард.
Ведется досудебное расследование по статье «Кража» УК РК.
В департаменте полиции Нур-Султана напомнили, что принятым Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности» ужесточена ответственность за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство.
Теперь данный вид преступления перешел в категорию тяжких с наказанием в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества и исключением возможности примирения.
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