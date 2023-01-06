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    Штрафы за выброшенные на мусорку елки грозят жителям Петропавловска

    6 Января 2023, 14:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акимат Петропавловска попросил горожан не выбрасывать елки в мусорные баки. Иначе придется заплатить штраф, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В отделе жилищно-коммунального хозяйства напомнили, что мусорные баки предназначены исключительно для вывоза твердых бытовых отходов. И размещение в них строительного мусора, крупногабаритных отходов, мебели, бытовой техники, веток, деревьев и ботвы растений не допускается.

    За нарушение правил благоустройства горожан обещают привлечь к административной ответственности. Штраф по статье «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов» для физических лиц составляет 20 МРП (69 тысяч тенге), при повторном нарушении – 30 МРП (103,5 тысячи тенге).

    В отделе ЖКХ напомнили, что для вывоза крупногабаритного груза необходимо обратиться в мусоровывозящую организацию. Их в городе четыре: ТОО «МюльСервис», ТОО «Коммунхоз Петропавловск», ТОО «Коммунсевер» и ТОО «Чистый Петропавловск».

    Фото: depositphotos.com

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология Общество Петропавловск
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