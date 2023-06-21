Штрафы разоряют малый бизнес - депутат Берденов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат предложил вместо наказаний предоставить малым предприятиям срок для адаптации и перехода к новым налоговым обязательствам, предоставляя поддержку и консультации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии Respublika.

В ходе пленарного заседания депутатов Мажилиса Парламента депутат фракции партии Respublica Руслан Берденов выступил с инициативой повысить порог для постановки на учет по НДС, а также отменить разорительные для малого бизнеса штрафы за превышение указанного порога. Соответствующий депутатский запрос адресован Премьер – министру РК Алихану Смаилову.

«Я предлагаю рассмотреть возможность повышения порога по НДС для малых предприятий с целью уменьшения налоговой нагрузки и упрощения процедур. Повышение порога по НДС позволит предприятиям сфокусироваться на развитии и росте без необходимости мгновенно становиться плательщиком НДС при достижении текущего порога. Кроме того, я также предлагаю рассмотреть возможность отмены штрафов за превышение порога по НДС», - заявил Р. Берденов.

Как подчеркнул депутат, вместо наказаний, государство может предоставить малым предприятиям срок для адаптации и перехода к новым налоговым обязательствам, предоставляя поддержку и консультации. По словам мажилисмена, повышение порога по НДС и отмена штрафов помогут создать более благоприятные условия для развития малого предпринимательства в Казахстане. Это будет способствовать росту экономики, увеличению занятости и повышению благосостояния граждан.

Депутат озвучил следующую статистику. По официальным данным Бюро национальной статистики АСПР РК, количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства составило 2 097 519 единиц, в том числе 1 904 656 действующих. На данных предприятиях работает более 4 млн человек. С 2015 по 2020 годы доля малых и средних предприятий в ВВП увеличилась с 24,9% до 32,8%. По итогам 2021 года доля малых и средних предприятий в ВВП составила 33,5%.

За 2022 год число хозяйствующих субъектов выросло на 20%, однако, уровень безработицы не снизился и остался в размере 4,9 %. «Это явно свидетельствует о том, что бизнес в Казахстане фактически не растёт», - убежден Р. Берденов.

Аргументируя свою позицию, депутат напомнил, что в 2019 году Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству освободить малый бизнес от налога на прибыль на три года, начиная с 1 января 2020 года. Были внесены изменения в Налоговый кодекс, которые освободили микро и малый бизнес от уплаты налогов на прибыль. Эти годы выпали на пандемию коронавируса и связанные с этим колоссальные ограничения работы бизнеса.

После того, как коронавирус закончился и бизнес стал восстанавливаться, отмечает Берденов, очередным барьером для упрощенного ведения бизнеса стало введение с 2022 года поправок в Налоговый Кодекс, согласно которым снижается оборот для обязательной постановки на учет по НДС с 30 000 МРП до 20 000 МРП (норма оборота до постановки на НДС действовавшая с 2000 года и до 2022 года составляла 30 000 МРП). Депутат обращает внимание: снижение порога по НДС оказывает негативное влияние на рост инфляции в Казахстане. Так как при переходе на НДС автоматически поднимаются цены на ставку НДС – 12%.

«Честные предприниматели, которые ведут бизнес открыто и прозрачно, показывают реальные обороты и выбивают фискальные чеки, незаметно для себя превысили порог по НДС. И теперь должны платить колоссальные штрафы, которые по сумме оказываются больше самого налога НДС. А именно, 15% от суммы оборота за период не постановки на учёт по НДС и еще штраф 50 МРП (172 500 тенге). Это приводит к разорению бизнеса и снижению бизнес-инициативы у населения Казахстана», - убежден Руслан Берденов.

Берденов также привел в пример западные страны. Так, в США и Японии не применяют общую базовую ставку НДС. В США используется сниженный налог с продаж в размере от 1,5% до 5%. В Японии вместо НДС применяется налог с продаж в размере 10%. Этот же показатель составляет 8% – в Швейцарии, 7% – в Таиланде и Сингапуре, 5% – в Малайзии, ОАЭ, Канаде, а также 0% - в Гонконге и Катаре. «Конечно, каждая страна имеет свои особенности. Но если сравнить налоговую систему Казахстана с базовой ставкой НДС в мире, то можно сделать вывод, что ставки у нас достаточно высокие», - сказал Берденов.