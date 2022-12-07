Штрафы на 40 млн тенге наложены на Атырауский НПЗ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Атырауский НПЗ выполняет мероприятия Дорожной карты по решению экологических проблем. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Атырауский нефтеперерабатывающий завод является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха в городе Атырау. Доля вклада предприятия в загрязнение воздуха города составляет 46,5% – при выбросе по городу, в целом, 23 тысячи тонн, – фактически, по компании - 10,7 тысячи тонн. Предприятие получило экологическое разрешение на эмиссии в окружающую среду на 2023 год с учетом сокращения нормативов эмиссий на 5,6% – с 19,5 тысячи тонн до 18,4 тысячи тонн. Согласно нацпроекту «Жасыл Қазақстан», предприятие до 2025 года взяло на себя обязательства по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 25%, и достижение показателя 15 тысяч тонн», – сказал Зулфухар Жолдасов.

Спикер сообщил, что департаментом экологии по Атырауской области за последние три года проведено 11 проверок в отношении компании, из которых 4 проведены в этом году. Основными нарушениями, выявленными в ходе контроля, являются превышение установленных нормативов предельно допустимых выбросов и осуществление эмиссии в окружающую среду без экологического разрешения, в результате сжигания газа на факелах. По итогам проверок этого года предприятию предъявлен штраф на общую сумму более 40 млн тенге. В этом году, при проведении внеплановой проверки деятельности предприятия выявлено систематическое превышение нормативов эмиссий свыше 3-х раз на четырех установках предприятия. В результате материалы административного производства направлены в суд.

Судом приостановлено действие экологического разрешения на 4 объектах предприятия и наложен штраф на сумму 5,6 млн тенге. Судом апелляции постановление суда первой инстанции отменено, производство административного производства прекращено, в связи с совершением правонарушения при крайней необходимости. Готовится кассационное ходатайство на пересмотр судебного акта апелляционной инстанции.

З. Жолдасов отметил, что ТОО «АНПЗ» приняло на себя обязательства по выполнению 4 мероприятий, включенных в Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем Атырауской области. Мероприятия реализуются предприятием согласно установленным срокам.





Фото: m.azh.kz