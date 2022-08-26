Штрафы на 21 млн тенге взыскали карагандинские полицейские

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С 22 по 25 августа на территории Карагандинской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», целью которого стало усиление контроля за исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках мероприятия сотрудники полиции совместно с судебными исполнителями провели ряд мероприятий, направленных на взыскание неоплаченных, в установленные законодательством сроки, административных штрафов. Они посещали должников по месту жительства и работы, при этом в отношении злостных неплательщиков принимались меры принудительного исполнения вплоть до изъятия имущества и наложения ареста.

«В ходе ОПМ взыскано 1217 штрафов на сумму более 21 млн тенге. По месту работы правонарушителей направлено 132 постановления на сумму 2 млн 138 тыс. тенге, в палату частных судебных исполнителей – 486 постановлении на сумму 7 млн 134 тыс. тенге. Напоминаю, что в соответствии со статьей 810 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, лицо имеет право оплатить 50% от суммы штрафа в течении семи дней с момента наложения административного взыскания. А проверить и оплатить свои штрафы граждане могут в режиме онлайн на портале электронного правительства Egov.kz, а также через мобильные приложения Qamgor.gov.kz, Kaspi.kz., Kolesa.kz.», – сообщил начальник управления административной полиции ДП области Багдат Какимов.





Фото: polisia.kz