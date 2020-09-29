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    Штрафы на 110 млн тенге выписаны за  нарушения в области карантина растений

    29 Сентября 2020, 13:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 8 месяцев т.г. при проверке ввозимых в Казахстан грузов выявлено более 2,7 тысячи нарушений законодательства в области карантина растений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

    В большинстве случаев импортеры растительной продукции пытались ввезти товары без обязательных фитосанитарных сертификатов. Также были немногочисленные попытки ввоза грузов с поддельными или несоответствующими сертификатами, с запрещенной и зараженной продукцией.

    По данным фактам 2225 физических и юридических лиц были оштрафованы на 110 879 243 тенге. В 720 случаях грузы были возвращены в страну-отправитель (9992 тонн, 1259 м3 и 1 701 273 штук), в 8 случаях продукция была уничтожена, в трех – переработана.

    В связи с выявленными нарушениями в страны-экспортеры направлено 477 нотификаций, в том числе 252 – в Республику Узбекистан, 127 – в Российскую Федерацию, 38 – в Иранскую Исламскую Республику.

    В Казахстане функционируют 77 внешних и внутренних фитосанитарных контрольных постов, в том числе 32 ФКП, открытых в течение последнего года для усиления карантинного фитосанитарного контроля в приграничных регионах республики.

    Государственный карантинный фитосанитарный контроль осуществляется для предотвращения заноса в страну опасных карантинных объектов – возбудителей болезней растений, насекомых, клещей, нематод, повреждающих растения, а также семян сорняков.

    Минсельхоз ранее сообщал, что в связи с выявлением Восточной плодожорки и червеца Комстока Комитет госинспекции в АПК с 6 августа 2020 года ввел временный запрет на ввоз плодов слив с территории Республики Узбекистан.

    Также за серьезные нарушения норм международной торговли, в том числе требований Международной конвенции по защите и карантину растений и Евразийского экономического союза, Минсельхоз внес в «черный список» ряд импортеров, пытавшихся без фитосанитарных сертификатов ввезти в Казахстан продукцию растительного происхождения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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