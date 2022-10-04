Штрафы до 2 тысяч МРП грозят нарушающим культуру сцены артистам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос о культуре поведения артистов на сцене рассматривают в Казахстане. Об этом сообщила заместитель министра культуры и спорта РК Кумис Сеитова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году были внесены поправки в законодательство о культуре. В соответствии с ними, предусмотрены нормы касательно концертов и других культурных мероприятий. То есть, нужно держать себя правильно перед зрителями. Кроме того, поставлены требования к фонограмме. Если артист выступает с фонограммой, он должен об этом предупредить. Но в действующем Кодексе об административных правонарушениях никаких наказаний или штрафов не предусмотрено», – сказала К. Сеитова.

По ее словам, внесение поправок к законодательство - это большой процесс. Сейчас идет изучение вопроса о культуре поведения артистов на сцене. В частности, предусматривается штраф в отношении юридических и физических лиц от 150 до 2 000 МРП. Но эти меры еще не введены, это рассматривается. Этот вопрос обсуждается с артистами и организаторами концертов. Есть надежда, что такие поправки будут внесены в ближайшее время.

Фото: mtsprout.nl