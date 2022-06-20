Штрафовать купающихся на диких пляжах предложил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ожидают рост числа отдыхающих на водоемах. Спасатели обеспокоены отсутствием контроля на несанкционированных пляжах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе только 58 мест на 12 озерах и реке Есиль пригодны для безопасного купания. Все остальные считаются запрещенными.

«Установилась стабильная жаркая погода, и основной наплыв отдыхающих ожидается уже в третьей декаде июня. В такие периоды растет число травмированных и погибших на водоемах. За последние 9 лет в области утонули 211 человек, в том числе 33 ребенка. Все случаи гибели людей на воде зарегистрированы в местах, где население традиционно купается, но которые являются запрещенными. Несмотря на критику в адрес арендаторов мест отдыха, организация безопасности на них оставляет желать лучшего. Большинство игнорируют требования. На прошлой неделе проверили два городских пляжа. Выявили 48 нарушений. Собственником является городской отдел жилищно-коммунального хозяйства. Акиматами города и районов не организовано дежурство мобильных спасательных постов на несанкционированных пляжах», - проинформировал на заседании акимата заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Растихин.

Он добавил, что спасатели совместно с полицейскими, волонтерами и управлением образования проводят профилактическую работу. Организовали 4,5 тыс. рейдов с раздачей памяток и брошюр. В этом году уже более 130 человек привлекли к ответственности за распитие спиртных напитков вблизи водоемов.

Аким области Кумар Аксакалов считает, что штрафы применять к тем, кто купается на диких пляжах, нужно чаще.

«Необходимо, чтобы департаменты по ЧС и полиции организовали и ограничили доступ людей к несанкционированным пляжам. Сил и средств в селах хватает. Участковые могут объехать, предупредить. В прошлом году 831 человек был оштрафован. Лучше будем штрафовать тех, кто купается на несанкционированных пляжах, но сохраним им жизнь. Работу поручаю усилить. Результаты вашей деятельности будут видны по уменьшению числа гибели людей на воде», - сказал К.Аксакалов.