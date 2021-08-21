Штрафов на 12 млн тенге накопила автоледи в Атырау
АТЫРАУ.КАЗИНФОРМ - Автоледи накопила штрафов на 12 млн тенге в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В течение недели на территории города Атырау сотрудниками патрульной полиции и частными судебными исполнителями палаты частных судебных исполнителей Атырауской области в соответствии со статьей 785 КоАП РК выявлено более 30 автомобилей с неоплаченными штрафами и непогашенными долгами.
Указанные автомобили были зафиксированы аппаратными программными комплексами «Сергек» за превышение скорости, невыполнение требований дорожной разметки и нарушение правил проезда запрещающего цвета светофора.
«17 августа сотрудниками патрульной полиции был остановлен автомобиль Toyota Camry, под управлением 42-летней гражданки. В ходе проверки установлено, что постановлением суда у владелицы данного автомобиля имеется непогашенный долг в размере более 12 миллионов тенге. На основании постановления частного судебного исполнителя о задержании транспортного средства в соответствии со статьей 785 КоАП РК, автомобиль водворен на спецстоянку», – сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.
В связи с этим, жителям города Атырау и гостям города предлагается своевременно оплатить наложенные штрафы и сдать оплаченные квитанции в отдел административной полиции управления полиции города Атырау.
Работа в этом направлении продолжается.
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