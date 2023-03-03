Штраф заменили на лишение свободы бывшему замакима района СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Апелляционная коллегия Северо-Казахстанского областного суда изменила приговор в отношении бывшего заместителя акима района М. Жумабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы суда, осужденный экс-чиновник под предлогом содействия в досрочном перечислении бюджетных средств местному предпринимателю обманным путем завладел 200 тысячами тенге. Его задержали на месте преступления.

Приговором Петропавловского городского суда осудили к штрафу в сумме, равной 15-кратному размеру похищенного имущества. Однако прокурор посчитал наказание слишком мягким, не согласился с решением суда и подал апелляционное ходатайство.

«Коллегия признала, что назначенный бывшему замакима района альтернативный вид наказания в виде штрафа не соответствует личности осужденного и тяжести совершенного им уголовного правонарушения. Постановлением судебной коллегии приговор изменен и осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года», - прокомментировали в пресс-службе.

Апелляционное постановление вступило в законную силу.



