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    Штраф за соль: два предприятия наказали после жалобы жителя на уборку улиц в Павлодаре

    25 Апреля 2023, 19:51

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – ТОО «Холдинг-Транс-Павлодар» и ТОО «Горкомхоз Павлодар» были оштрафованы на 69 тысяч тенге каждое за использование соли в борьбе с гололедом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам заместителя руководителя департамента экологии по Павлодарской области Магзума Кукумбаева, в ведомство обратился павлодарец с жалобой на уборку улиц от снега, проводимую этими предприятиями.

    «Было установлено, что для борьбы с гололедом они использовали пескосолянную смесь. Между тем, в соответствии со статьей 238 Экологического кодекса РК на землях населенных пунктов запрещается использование поваренной соли для борьбы с гололедом», – сообщил Магзум Кукумбаев.

    В результате предприятиям были выписаны штрафы по 69 тысяч тенге.

    Автор:

    Виктор Смирнов

    ЖКХ Павлодар
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