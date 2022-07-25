Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Штраф за превышение «средней скорости» планируют ввести в РК
25 Июля 2022 12:52

Штраф за превышение «средней скорости» планируют ввести в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством внутренних дел РК прорабатываются поправки, предусматривающие возможность привлечения к ответственности водителей транспортных средств за превышение «средней скорости». Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем, в настоящее время Министерством внутренних дел прорабатываются поправки, предусматривающие возможность привлечения к ответственности водителей транспортных средств за превышение «средней скорости» на загородных трассах», - сказал Жандос Мураталиев в ходе онлайн брифинга.

Спикер отметил, что также прорабатываются поправки по исключению возможности оплаты административных штрафов за нарушение ПДД с 50% скидкой для лиц, имеющих свыше 5 административных правонарушений в течение календарного года.

Было также отмечено, что в республике для повышения уровня безопасности движения проведены дополнительные обследования аварийно-опасных участков автодорог и участков проведения ремонтно-строительных работ.


Новости по теме
Наложен штраф на авиакомпанию «Эйр Астана» за задержку рейса
Любителей экстремальной езды оштрафовали в Алматы
Тепловиков оштрафовали почти на 1 млн тенге в Павлодаре
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Ужесточена ответственность за управление авто с подложными госномерами в РК
Порядок движения электросамокатов определяют в Казахстане
Аварийно-опасные участки на автодорогах выявили в Казахстане
После попытки суицида пресс-секретарь департамента полиции Шымкента вернулась на работу
Более 270 фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии выявили в Казахстане
С начала года в дорожных авариях погибли более тысячи человек в РК
Нетрезвого водителя самосвала задержали в столице
Потерявшийся в ВКО ребенок найден
Популярное
1 Президент Казахстана совершил умру
2 Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями крупнейших компаний Саудовской Аравии
3 Президент Казахстана провел встречу с управляющим Госинвестфонда Саудовской Аравии
4 Президент РК наградил Короля Саудовской Аравии орденом «Алтын Қыран»
5 Саудовские инвестиции в обработку и несырьевые товары могут помочь и нам, и королевству - эксперт

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив