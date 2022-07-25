25 Июля 2022 12:52

Штраф за превышение «средней скорости» планируют ввести в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством внутренних дел РК прорабатываются поправки, предусматривающие возможность привлечения к ответственности водителей транспортных средств за превышение «средней скорости». Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем, в настоящее время Министерством внутренних дел прорабатываются поправки, предусматривающие возможность привлечения к ответственности водителей транспортных средств за превышение «средней скорости» на загородных трассах», - сказал Жандос Мураталиев в ходе онлайн брифинга.

Спикер отметил, что также прорабатываются поправки по исключению возможности оплаты административных штрафов за нарушение ПДД с 50% скидкой для лиц, имеющих свыше 5 административных правонарушений в течение календарного года.

Было также отмечено, что в республике для повышения уровня безопасности движения проведены дополнительные обследования аварийно-опасных участков автодорог и участков проведения ремонтно-строительных работ.