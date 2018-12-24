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Штраф за позднюю регистрацию недвижимости предложил отменить Марат Бекетаев
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции РК Марат Бекетаев предложил отменить штраф за позднюю регистрацию недвижимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Исключение административной ответственности за несвоевременную регистрацию недвижимого имущества. Эта норма была введена в 2007 году в целях налогового администрирования и принуждения населения к регистрации своих прав на недвижимое имущество. В свою очередь, государством проведены две акции по легализации имущества, а также приняты мер по оптимизации порядка оказания государственных услуг. В результате чего за последние годы наблюдается возбуждение небольшого количества административных дел по данному составу. В связи с этим предлагается рассмотреть вопрос об исключении административной ответственности за нарушение срока регистрации прав на недвижимое имущество», - сказал министр, выступая в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК.
По данным министерства, ежегодно в стране в среднем регистрируется более 1 миллиона 700 тысяч прав на недвижимое имущество, выдается более 10 миллионов справок в электронном формате.
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