Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -25 °С
Алматы: -3 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Штраф за позднюю регистрацию недвижимости предложил отменить Марат Бекетаев

24 Декабря 2018 11:38 124
Поделиться:
Штраф за позднюю регистрацию недвижимости предложил отменить Марат Бекетаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции РК Марат Бекетаев предложил отменить штраф за позднюю регистрацию недвижимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

Новости по теме

Сделать открытыми сведения о владельцах недвижимости в РК предложили депутаты
Более 300 тысяч прав на недвижимость зарегистрировало «Правительство для граждан» за 3 месяца

«Исключение административной ответственности за несвоевременную регистрацию недвижимого имущества. Эта норма была введена в 2007 году в целях налогового администрирования и принуждения населения к регистрации своих прав на недвижимое имущество. В свою очередь, государством проведены две акции по легализации имущества, а также приняты мер по оптимизации порядка оказания государственных услуг. В результате чего за последние годы наблюдается возбуждение небольшого количества административных дел по данному составу. В связи с этим предлагается рассмотреть вопрос об исключении административной ответственности за нарушение срока регистрации прав на недвижимое имущество», - сказал министр, выступая в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК.

По данным министерства, ежегодно в стране в среднем регистрируется более 1 миллиона 700 тысяч прав на недвижимое имущество, выдается более 10 миллионов справок в электронном формате.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Мажилис, Минюст,
Поделиться:

Автор:

Дамир Байманов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив