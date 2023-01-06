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    Штраф за отсутствие обязательной автостраховки предусмотрен в Кыргызстане

    6 Января 2023, 13:46

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане с 1 апреля 2023 года будут штрафовать владельцев автотранспортных средств за отсутствие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) перед третьими лицами. Соответствующее постановление принято Кабинетом министров КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Закон КР «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» принят в 2015 году, введение которого в действие несколько раз откладывалось. В декабре 2022 года подписаны последние подзаконные акты для полноценной его реализации.

    Минимальная стоимость страховки по договору ОСАГО составляет 1680 сомов в год (около 19,6$), максимальная цена - 2100 сомов (24,5$), при этом размер штрафа за его отсутствие - 3000 сомов (35$). Стоимость обязательной страховки будет зависеть от стажа водителя, объема двигателя, наличия техосмотра.

    При наличии у виновника дорожно-транспортного происшествия полиса ОСАГО, страховая организация возмещает нанесенный ущерб потерпевшей стороне.

    Утверждены минимальные размеры страховых сумм и лимит ответственности по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств, которые составляют:

    - за причинение вреда жизни или здоровью каждого потерпевшего и повлекшего смерть потерпевшего - 300 тысяч сомов (около 3,5 тысячи $);

    - за установление потерпевшему инвалидности I группы - 200 тысяч сомов (2,3 тысячи $);

    - за установление потерпевшему инвалидности II группы - 150 тысяч сомов (1,75 тысячи $);

    - за установление потерпевшему инвалидности III группы - 100 тысяч сомов (1,16 тысячи $);

    - за установление потерпевшему категории «ребенок-инвалид» - 200 тысяч сомов (2,3 тысячи $);

    - за увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности - в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 100 тысяч сомов (1,16 тысячи $);

    - за причинение вреда имуществу потерпевших - в размере причиненного вреда, но не более 150 тысяч сомов (1,75 тысячи $) каждому потерпевшему и не более 450 тысяч сомов (5,25 тысячи $) всем потерпевшим.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Страхование Кыргызстан Мировые новости
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