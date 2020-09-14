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      Северо-Казахстанская область

    Штраф за незаконный религиозный контент в соцсетях заплатит жительница СКО

    14 Сентября 2020, 13:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские отмечают новые способы вербовки адептов в деструктивные религиозные течения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, основным инструментом для вербовки новых адептов стали мессенджеры и соцсети.

    «Сотрудники управления по противодействию экстремизму постоянно проводят профилактику по недопущению вовлечения населения в ряды деструктивных религиозных течений. Вербовщики действуют осторожно. Тем не менее, с начала года на территории области выявили 13 правонарушений в сфере религии. Восемь человек привлекли к административной ответственности, по остальным назначены религиоведческие экспертизы», - сказал заместитель начальника департамента полиции Руслан Назаров.

    На прошлой неделе решением Специализированного административного суда Петропавловска к административной ответственности привлекли 33-летнюю горожанку.

    «Приверженка одного из деструктивных религиозных течений, она размещала аудио и фото на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Зафиксированный контент направили в Комитет по делам религий для проведения религиоведческой экспертизы. Заключение экспертов: материалы являются экстремистскими и запрещены для хранения и распространения на территории нашей страны», - рассказали в пресс-службе.

    Женщина обязана выплатить штраф в размере 20 МРП, что составляет более 55

    тысяч тенге.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Религия
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