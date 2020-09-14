Штраф за незаконный религиозный контент в соцсетях заплатит жительница СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские отмечают новые способы вербовки адептов в деструктивные религиозные течения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, основным инструментом для вербовки новых адептов стали мессенджеры и соцсети.

«Сотрудники управления по противодействию экстремизму постоянно проводят профилактику по недопущению вовлечения населения в ряды деструктивных религиозных течений. Вербовщики действуют осторожно. Тем не менее, с начала года на территории области выявили 13 правонарушений в сфере религии. Восемь человек привлекли к административной ответственности, по остальным назначены религиоведческие экспертизы», - сказал заместитель начальника департамента полиции Руслан Назаров.

На прошлой неделе решением Специализированного административного суда Петропавловска к административной ответственности привлекли 33-летнюю горожанку.

«Приверженка одного из деструктивных религиозных течений, она размещала аудио и фото на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Зафиксированный контент направили в Комитет по делам религий для проведения религиоведческой экспертизы. Заключение экспертов: материалы являются экстремистскими и запрещены для хранения и распространения на территории нашей страны», - рассказали в пресс-службе.

Женщина обязана выплатить штраф в размере 20 МРП, что составляет более 55

тысяч тенге.



