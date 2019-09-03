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    Штраф в 9 млн за 300 тысяч тенге взятки: экс-начальник локомотивного депо осужден в Костанае

    3 Сентября 2019, 15:08

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — За полученную взятку в размере 300 тыс. тенге экс-начальник Костанайского эксплуатационного депо теперь заплатит штраф почти в 9 млн тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

    По материалам дела в середине июня 2019 года в Костанае к начальнику Костанайского эксплуатационного локомотивного депо филиала акционерного общества «КТЖ - Грузовые перевозки» - «Костанайское отделение ГП» К. обратился машинист депо А. с просьбой о трудоустройстве Н. в данное предприятие в качестве помощника машиниста.

    Начальник депо, достоверно зная, что согласно приказу председателя правления АО «КТЖ - Грузовые перевозки» имеет право на заключение, изменение, прекращение трудовых договоров с работниками депо, получил через А. взятку в сумме 300 тыс. тенге за принятие на работу Н.

    «Приговором суда №2 города Костаная К. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, за которое ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, что составляет 9 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - прокомментировали в облсуде.

    Напомним, чуть ранее в Костанае были осуждены директор отделения грузовых перевозок АО «КТЖ-грузовые перевозки», его заместитель, а также заместитель начальника станции «Костанай».

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Коррупция Судебный процесс
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