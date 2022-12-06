Штраф в 14,5 млн тенге грозит родителям 13-летнего лжетеррориста в Алматинской области

6 Декабря 2022, 21:16

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции изобличили 13-летнего лжетеррориста в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

30 ноября в дежурную часть управления полиции Талгарского района поступила информация об акте терроризма в одном из колледжей города Талгара Алматинской области.

«На место происшествия были вызваны саперы, кинологи и другие специалисты, которые осмотрели все помещения. Информация не подтвердилась. Данное правонарушение было зарегистрировано в ЕРДР УП Талгарского района по ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», – информировали в областном ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных работ сотрудники УПЭ ДП совместно с ДКНБ по Алматинской области установили личность подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний местный житель. В настоящее время следователями в присутствии законных представителей и психологов с участием несовершеннолетнего проводятся все необходимые следственные действия.

В полиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП (на сегодняшний день это 14,5 млн тенге) либо исправительных работ в том же размере, а также либо ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.