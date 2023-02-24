Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Штраф получила акмолинская экс-чиновница за два коррупционных преступления

    24 Февраля 2023, 06:35

    АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ – В Аршалынском районе Акмолинской области экс-руководитель Центра занятости населения осуждена за совершение двух преступлений. На показательном судебном заседании присутствовали сотрудники акимата и Центра занятости населения района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Аршалынском районном суде Акмолинской области, руководитель Центра занятости населения С. осуждена за совершение сразу двух преступлений.

    С 2020 по 2022 годы женщина незаконно присвоила 800 тысяч тенге, издавая приказы на командировки без фактического выезда. Таким образом экс-чиновница совершила растрату, т.е. хищение с использованием служебного положения - п.2 ч.3 ст. 189 УК РК. Ущерб государству был возмещен в полном объеме.

    «Во втором случае С. заключала с ТОО договоры о госзакупках на образовательные услуги по переподготовке безработных лиц. От директора ТОО Б. за покровительство и заключение в будущем новых договоров она получила 560 тысяч тенге», - поделились в ведомстве.

    Суд признал виновной С. в получении взятки (ч.2 ст. 366 УК РК), а директора ТОО - в даче взятки должностному лицу (ч.2 ст.367 УК РК).

    «Уголовное дело рассмотрено в согласительном производстве, так как подсудимые признали вину. Приговором суда С. назначен штраф на сумму 16 млн 770 тысяч тенге, Б. - на сумму 11 млн 180 тысяч тенге, с пожизненным лишением каждого права занимать должности на государственной службе», - резюмировали в ведомстве.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Фото Аршалынского районного суда

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Коррупция
    Новости по теме
    Новости по теме
    За неуплату штрафов в Атырау с начала года на штрафстоянку отправили 800 авто
    Главный специалист управления госдоходов осужден в Костанае
    Экибастузцев за адмнарушения оштрафовали более чем на 98 млн тенге
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка