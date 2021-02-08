Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Штраф почти в 146 тысяч тенге за публикацию в соцсети грозит жителю СКО

    8 Февраля 2021, 10:47

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали шесть нарушений религиозного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, один факт связан с размещением фото-и аудиозаписей религиозного содержания в социальной сети. Мужчина разместил их на своей странице «ВКонтакте». Файлы направили на религиоведческое исследование. Если экспертиза признает материалы религиозными, мужчине придется заплатить штраф в размере до 50 МРП, что составляет 145,8 тысячи тенге.

    Аналогичный факт зарегистрировали полицейские в отношении жительницы Петропавловска, которая пыталась продать по объявлению в интернете религиозную книгу.

    «Религиозная деятельность в Казахстане регламентируется законодательством. Распространение религиозной литературы, иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения допускается только в культовых сооружениях, духовных организациях образования, в специально определенных местными исполнительными органами стационарных помещениях. Распространение в иных местах является нарушением закона», - напомнил начальник отдела управления по противодействия экстремизму Марат Халимулин.

    На территории области религиозную литературу, помимо культовых сооружений, разрешено реализовывать в 15 местах, утверждённых постановлением акимата области 8 января 2021 года.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Религия Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Блогеров РК обяжут маркировать рекламный контент специальным знаком
    О состоянии пострадавших на аттракционе детей рассказали врачи СКО
    Несколько человек пострадали на аттракционе в Петропавловске
    Асем Рахметову избрали сенатором от СКО вместо Гульмиры Каримовой
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска