Штраф до €1 тыс за нарушение масочного режима увеличил итальянский регион

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Итальянский регион Кампания, расположенный на юго-западе страны, увеличил до 1 тысячи евро штраф для лиц и бизнеса, не соблюдающих требований о ношении масок, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Local.

Три заведения, среди которых бар и парикмахерская, в городе Салерно первыми были оштрафованы в воскресенье после того, как полиция обнаружила, что они не придерживаются принятого в пятницу указа, требующего обязательного ношения масок в закрытых помещениях.

«Если наши сограждане считают, что проблема решена, это означает, что в течение нескольких недель мы вернемся к серьезной чрезвычайной ситуации», - приводятся слова главы региона Винченцо Де Лука.

Ключевой мерой нового указа является штраф в размере 1 тысячи евро для всех, кто не носит маску в закрытых помещениях, будь то в общественных зданиях, супермаркетах, барах, ресторанах, магазинах или в общественном транспорте.

Согласно правилам, транспортные операторы обязаны запрещать доступ пассажирам, которые не носят маску. Если такие пассажиры находятся на борту, то они должны быть оштрафованы и высажены. Если они откажутся, то «автобус или поезд будет заблокированы» и «будет запрошена помощь полиции».

Предприятия также привлекаются к ответственности, если правонарушение совершается при осуществлении коммерческой деятельности.

Помимо штрафа в 1 тысячу евро, бизнес может быть закрыт на срок от 5 до 30 дней.

Италия стала первой страной в Европе, пострадавшей от коронавируса, где погибло более 35 тысяч человек, и было зарегистрировано более 242 000 случаев заражения.

В минувшую субботу было зарегистрировано 275 новых случаев инфицирования, а также пять смертей.