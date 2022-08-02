Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Штраф более 7 млн тенге заплатило предприятие «Кокшетау Су Арнасы»

    2 Августа 2022 18:41

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» оплатило штраф на сумму более 7 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Акмолинской области, согласно подпункту 17 пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», субъект естественной монополии обязан ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, представлять в уполномоченный орган отчеты об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы в иной государственный орган либо местный исполнительный орган - отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

    Субъект естественной монополии также обязан исполнять утвержденную тарифную смету, исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы.

    «Однако в нарушение вышеуказанных требований ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» не исполнило определенные статьи затрат, предусмотренные в тарифной смете на 2021 год, не исполнило мероприятия утвержденной инвестиционной программы. В связи с чем в отношении ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» возбуждены дела об административном правонарушении по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» с наложением штрафов», - отметили в ведомстве.

    Штраф оплачен субъектом в сокращенном порядке в размере 7 351 200 тенге.

    Автор:

    Оксана Матасова

    #Акмолинская область #ЖКХ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 5,6 тысяч нарушений ПДД выявил «Кибер-шериф» в Павлодарской области
    Медучреждения оштрафовали на 75,6 млн в Туркестанской области
    Нарушители на водных мотоциклах привлечены к ответственности в ВКО
    Поселки близ Нур-Султана подключат к отоплению и водоснабжению
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы