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Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана

21 Декабря 2021 16:45
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Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метель, гололед и другие штормовые явления прогнозируются в восьми регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

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На большей части Северо-Казахстанской области д нем 22, ночью 23 декабря ожидаются осадки (преимущественно снег). На севере, западе области ожидаются метель, гололед. На юго-западе области туман. Ветер южный, юго-восточный 22 декабря ночью на севере, западе области, днем на большей части 15-20 м/с; 23 декабря ночью на большей части, днем на востоке области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем 22, ночью 23 декабря ожидаются низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-восточный сутки 22, ночью 23 декабря 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области у тром и днем 22 декабря ожидается сильный дождь. Ночью на юге, севере области пыльная буря. Ветер южный, юго-западный ночью на юге, севере, западе, в предгорных районах области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, западе, в горных, предгорных районах порывы 23-28м/с, на горных перевалах 30 м/с и более. В Шымкенте утром и днем 22 декабря ожидается сильный дождь. Ветер южный, юго-западный утром и днем 15-20, порывы 23 м/с. В Туркестане 22 декабря ожидается ветер южный, юго-западный 15-20, днем порывы 23 м/с.

На западе, севере, в центре Карагандинской области 22 декабря ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Караганде 22 декабря ожидаются ночью и утром туман, днем гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с. В Жезказгане 22 декабря ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, порывы 15-20 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области 22 декабря ожидаются гололед, туман. Сохраняется ветер южный, юго-западный в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Кызылорде 22 декабря ожидается ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На западе, востоке Акмолинской области 22 декабря ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-восточный, на северо-западе, востоке области 15-20 м/с. В Кокшетау 22 декабря ожидается гололед.

На севере Западно-Казахстанской области 22 декабря ожидается туман, днем на севере, северо-западе области низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске 22 декабря ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, во второй половине дня порывы 18 м/с.

Днем на юго-востоке, востоке Актюбинской области 22 декабря ночью на большей части, ожидаются туман, гололед. В Актобе 22 декабря ночью ожидается туман.

На большей части Костанайской области 22 декабря ожидаются осадки, в центре и на северо-востоке области сильные осадки (дождь, снег). В центре и на юге области туман, гололед. На юге, востоке области низовая метель. Ветер южный с переходом на северо-западный на на юге и востоке области 15-20 м/с. В Костанае 22 декабря ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед.

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