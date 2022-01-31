Штормовые предупреждения объявлены в семи областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Низовая метель, туман, гололед и другие штормовые явления ожидаются 1 февраля в семи областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
На юге и юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный на юге, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.
На западе, востоке Карагандинской области 1 февраля ожидается туман.
В центре Кызылординской области 1 февраля сохраняется туман. В Кызылорде 1 февраля временами также ожидается туман.На западе, севере Западно-Казахстанской области 1 февраля ожидаются низовая метель, гололед. На юго-востоке области ожидается туман. Ветер южный, на севере, северо-западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске 1 февраля низовая метель, гололед. Ветер южный, днем порывы 18 м/с.
На северо-востоке, юге Мангистауской области 1 февраля ожидается туман. В Актау ночью и утром 1 февраля ожидается туман.
На северо-востоке Актюбинской области ночью 1 февраля ожидается низовая метель, на юго-западе области - гололед.
На севере и востоке Костанайской области 1 февраля ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный на востоке области 15-20 м/с.
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