Штормовые предупреждения объявлены в семи областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Низовая метель, туман, гололед и другие штормовые явления ожидаются 1 февраля в семи областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На юге и юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный на юге, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, востоке Карагандинской области 1 февраля ожидается туман.

В центре Кызылординской области 1 февраля сохраняется туман. В Кызылорде 1 февраля временами также ожидается туман.

На западе, севереобласти 1 февраля ожидаются низовая метель, гололед. На юго-востоке области ожидается туман. Ветер южный, на севере, северо-западе области порывы 15-20 м/с. В1 февраля низовая метель, гололед. Ветер южный, днем порывы 18 м/с.

На северо-востоке, юге Мангистауской области 1 февраля ожидается туман. В Актау ночью и утром 1 февраля ожидается туман.

На северо-востоке Актюбинской области ночью 1 февраля ожидается низовая метель, на юго-западе области - гололед.

На севере и востоке Костанайской области 1 февраля ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный на востоке области 15-20 м/с.



