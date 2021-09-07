Штормовые предупреждения объявили в четырех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Грозы, необлагоприятные метеоусловия и опасность пожаров прогнощируют синоптики в ряде регионов Казахстана 7 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На западе, севере Мангистауской области 7 сентября ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, на западе и в центре области 15-20 м/с. В Актау также ожидается гроза, ветер северный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области с 21.00 6 сентября до 09.00 часов 8 сентября в Усть-Каменогорске и Семее объявляется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени.

На северо-западед нем 7 сентября ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.На северо-западе7 сентября днем ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.