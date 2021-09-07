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    19:10, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Штормовые предупреждения объявили в четырех областях Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Грозы, необлагоприятные метеоусловия и опасность пожаров прогнощируют синоптики в ряде регионов Казахстана 7 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На западе, севере Мангистауской области 7 сентября ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, на западе и в центре области 15-20 м/с. В Актау также ожидается гроза, ветер северный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

    В Восточно-Казахстанской области с 21.00 6 сентября до 09.00 часов 8 сентября в Усть-Каменогорске и Семее объявляется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени.

    На северо-западе Кызылординской области д нем 7 сентября ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
    На северо-западе Акмолинской области 7 сентября днем ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.
    Теги:
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