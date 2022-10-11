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    Штормовую погоду прогнозируют синоптики в трех областях Республики Казахстан

    11 Октября 2022, 18:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Днем на юге, севере, западе Атырауской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В городе Атырау днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    На северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы 25 м/с.

    В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, южный днем на юго-западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Атырауская область Западно-Казахстанская область Казгидромет Регионы Погода Жетысуская область
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