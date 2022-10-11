Штормовую погоду прогнозируют синоптики в трех областях Республики Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Днем на юге, севере, западе Атырауской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В городе Атырау днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, южный днем на юго-западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.



