Штормовую погоду прогнозируют синоптики 9 февраля в 14 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

На юге, севере Абайской области ожидается туман.

Ночью на севере Актюбинской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на юге области порывы 18 м/с. В городе Актобе ночью ожидается туман.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На востоке области ожидается низовая метель, на юге области туман.

В Жамбылской области на юге, в горных районах области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 10 февраля на юге, в горных районах области ожидается сильный снег. 09-10 февраля на юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 10 февраля на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, понижение температуры воздуха днем от 1-6 тепла до 0-5 мороза. В городе Таразе днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег), понижение температуры воздуха днем от 1-6 тепла до 0-5 мороза, гололед.

На юге Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный на юге востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Костанайской области ожидается снег. На севере, западе области низовая метель. Ночью и утром на востоке области туман.

В центре Кызылординской области ожидаются гололед, метель. Ветер северо-западный, северный в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорденочью и утром ожидается гололед. Ветер северный днем порывы 17 м/с.

Ночью на западе, юге, востоке Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель, ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В городе Актауночью ожидаются гололед, низовая метель, ветер северо-восточный, порывы 15-18 м/с.

На севере Павлодарскойобласти ожидается туман.

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области на юге, в горных и предгорных районах области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный на западе, севере, в горных и предгорных районах области 17-22 м/с, на горных перевалах области порывы 23-28 м/с, резкое понижение температуры воздуха днем от 10-15, на севере области 0-5 тепла до 0-5 тепла, на севере области 3-8 мороза. В городе Туркестане временами ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.

На юге, востоке Улытауской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Жезказгане временами ожидается низовая метель.

В городе Шымкенте временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северный, порывы 17-22 м/с, резкое понижение температуры воздуха днем от 12-14 тепла до 3-5 мороза.



