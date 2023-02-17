Штормовую погоду прогнозируют синоптики 18 февраля в 15 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Ночью на западе, юго-западе, днем на севере, в центре, юге Абайской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный в центре, на юго-западе области 15-20, в Жарминском районе порывы 23 м/с.

На юге, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на юге, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В городе Конаеве Алматинской области временами ожидаются туман, гололед.

В городе Алматы ночью ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед.

В городе Астане ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. 18-19 февраля на западе, юге, севере области, в горных районах туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 18 февраля на юго-западе области, в горных районах 15-20 м/с, 19 февраля на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. В городеТаразе ожидаются туман, гололед.

На большей части Костанайской области ожидается снег. На юге, востоке области низовая метель. На западе области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге, востоке области 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. В городе Кызылорде днем ожидается гололед.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гололед. Ночью и утром на юге, юго-западе области ожидается туман. В городе Актау ожидается гололед.

На юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на юге области днем порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На юго-западе, юге области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный днем на юго-западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный в горных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Улытауской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 18 м/с.

В городе Шымкенте ночью и утром ожидается туман.



