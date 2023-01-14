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    Штормовую погоду прогнозируют синоптики 15 января в шести областях Казахстана

    14 Января 2023, 18:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Ночью на западе, севере, днем на севере Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный на севере, западе, в центре области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

    На севере, востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, ветер западный порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау ожидаются низовая метель, ветер западный ночью порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный на севере области 15-20 м/с.

    На юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юго-востоке области 15-20 м/с. В городе Актауожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

    На западе, юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

    Днем на севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается низовая метель. Ветер западный порывы 15-20 м/с.
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