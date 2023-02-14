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    Штормовую погоду прогнозируют синоптики 15 февраля в восьми регионах Казахстана

    14 Февраля 2023, 20:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на юге, западе Атырауской области ожидается метель. На западе, севере области гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге области 15-20 м/с. В городе Атырау ночью и утром ожидается метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

    В Жамбылской области на западе, юге, севере, в горных районах области туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В городе Таразеожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

    Ночью на юго-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Днем на юге, востоке области ожидается туман. В городе Уральскеночью ожидается гололед.

    На западе, в центре Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный на востоке, в центре области порывы 18 м/с.

    На севере, западе Мангистауской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, на западе, юге области 15-20 м/с. В городе Актау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

    Ночью на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается снег, в горных районах области сильный снег, на юге области туман, на севере, в горных районах области гололед. Ветер юго-западный с переходом на восточный днем на горных перевалах, на севере, в горных районах области 15-20 м/с. Днем температура воздуха 7-12 тепла.

    В городе Шымкенте днем температура воздуха 8-10 тепла.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Атырауская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Регионы Шымкент Погода
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