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      Северо-Казахстанская область

    Штормовой ветер ожидается в СКО

    2 Января 2023, 04:04

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на ближайшие двое суток объявили штормовое предупреждение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», 2-го и 3-го января в регионе ожидается снег, метель. Ветер юго-западный со скоростью 15-20 метров в секунду, порывы - 23-28 метров в секунду. Днем 2-го, ночью 3-го января на юге, востоке области временами скорость ветра составит 30 метров в секунду и более. При этом ожидается повышение температуры воздуха. В понедельник и вторник днем прогнозируется 0 – минус 5 мороза. Ночью – от 12-17 до 3-8 мороза.

    По двадцатибалльной шкале Бофорта ветер со скоростью 30 метров в секунду, или 108 километров в час считается штормовым.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Погода
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