Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в 13 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Шымкенте2 июня днем ожидаются ветер восточный порывы 15-20 м/с, высокая пожарная опасность.

На севере Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Акмолинской области 2-3 июня ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области 2 июня ожидается ветер юго-восточный, южный, днем на западе, юге, в центре области - порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняются сильная жара 35-38 градусов, высокая пожарная опасность, на юго-западе области - чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке, юге - пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке, юге области - порывы 15-20 м/с. Днем на севере, востоке области сохраняется сильная жара 36 градусов. На востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

В западной половине, на севере Западно-Казахстанской области - гроза. Ветер северный, северо-западный днем на юге, востоке области - порывы 15-20 м/с.

На юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. На юге, западе области - сильная жара 35 градусов. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области - гроза. Ветер юго- восточный днем на западе, севере области - порывы 15-20 м/с. На большей части области ожидается сильная жара до 39 градусов.

В Кызылординской области ожидаются ветер восточный днем в центре, на востоке области 15-20, порывы 23 м/с с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На юго-востоке, в центре Мангистауской области - гроза. Ветер северо-западный днем на северо-востоке области 15-20 м/с.

2-4 июня на большей части Павлодарской областисохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

2-3 июня на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с, 2 июня - порывы 23 м/с. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.

2 июня днем на большей части Улытауской области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. В центре области - чрезвычайная пожарная опасность.