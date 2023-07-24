Штормовое предупреждение объявлено во всех регионах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено 24 июля во всех регионах страны, передает МИА«Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».



В г. Астана 24 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

24 июля на западе Атырауской области ожидается сильный дождь. На западе, севере области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на востоке области сохраняется сильная жара 35 градусов. 24 июля на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В г. Атырау 24 июля днем ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный днем, при грозе порывы 15-18 м/с. 24 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

24 июля ночью на западе, севере, днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В г. Уральск 24 июля ожидается гроза.

24 июля на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем, на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 40-42 градусов. 24 июля на большей части области ожидается высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В г. Актау 24 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

24 июля днем на западе области Абай ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на северо-западе, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов, на юге области 38 градусов. 24 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Семей 24 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 июля днем на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северный, северо-восточный порывы 15-18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. 24 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Усть-Каменогорск 24 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 июля утром и днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 24 июля на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

24 июля днем на севере, западе, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. 24 июля на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Актобе 24 июля днем ожидается гроза.

24 июля на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. 24 июля на юге Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 июля днем на востоке Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 18 м/с, на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. 24 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Караганда 24 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 июля днем на большей части области Улытау сохраняется сильная жара 35-39 градусов. 24 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.В г. Жезказган: 24 июля днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. 24 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 июля ночью на востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 24 июля на юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

24 июля ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 24 июля сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Петропавловск 24 июля ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. 24 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

24-26 июля днем на севере, в центре Алматинской области ожидается очень сильная жара 42 градуса. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В г. Конаев 25-26 июля днем ожидается очень сильная жара 40-42 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

24-26 июля в районе Алкольских озер области Жетысу ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. 24-26 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Талдыкорган 24-26 июля днем сохраняется сильная жара 36-38 градусов. 24-26 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 июля днем на большей части Кызылординской области сохраняется сильная жара 40-43 градуса. 24-26 июля в центре, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Кызылорда 24 июля днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. 24-26 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

23-24 июля днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 23-25 июля ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 23-25 июля днем на большей части области ожидается сильная жара 38-40 градусов. 23-25 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Тараз 23-25 июля днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. 23-25 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 июля в Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный, на горных перевалах 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 40-43 градуса. 24-26 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Туркестан днем 24 июля ожидается сильная жара 41-43 градуса. 24-26 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В г. Шымкент днем 24 июля ожидается сильная жара 40 градусов. 24-26 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.