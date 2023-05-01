Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Западно-Казахстанская область

    Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО, Карагандинской и Улытауской областях

    1 Мая 2023, 00:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В трех областях республики 1 мая объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    1 мая днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

    1 мая в Улытауской области ожидается ветер северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

    1 мая ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

    В г. Караганде 1 мая ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Карагандинская область Погода Караганда Улытауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дожди с грозами пройдут в Казахстане 9 мая
    Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    Неустойчивую погоду прогнозируют в Казахстане 9-11 мая
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров