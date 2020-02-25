Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 26 и 27 февраля в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».

«В Жамбылской области 26, 27 февраля местами ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с, днем 26, ночью 27 февраля порывы 23-28 м/с . Местами ожидается туман. В Таразе днем 26, ночью 27 февраля ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с , временами 23 м/с. Временами ожидается туман», - сообщает ведомство.

По прогнозам синоптиков, вероятность шторма составляет 90-95 %.