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Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской области
25 Февраля 2020 10:34
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 26 и 27 февраля в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеВ девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение Шторм ожидается в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях Метель, туман, гололед ожидаются в Костанайской области
«В Жамбылской области 26, 27 февраля местами ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с, днем 26, ночью 27 февраля порывы 23-28 м/с . Местами ожидается туман. В Таразе днем 26, ночью 27 февраля ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с , временами 23 м/с. Временами ожидается туман», - сообщает ведомство.
По прогнозам синоптиков, вероятность шторма составляет 90-95 %.
Ключевые слова: Жамбылская область, Погода,
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