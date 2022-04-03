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    Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах РК

    3 Апреля 2022, 01:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в в восьми регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    3 апреля ночью и утром на юге Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный порывы 15 м/с.

    В Актюбинской области ветер юго-восточный, южный, днем на западе, юге области ожидаются порывы 15 м/с.

    На востоке Атырауской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

    Днем 3-го, сутки 4-5 апреля на юго-западе, северо-востоке Жамбылской области, в горных районах ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

    3 апреля на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, юго-востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

    На севере Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере области 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный, южный порывы 15 м/с.

    Днем на севере Мангистауской области ожидается гроза. На западе, севере, востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

    Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный на западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются туман, гололед.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Актюбинская область Атырауская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Мангистауская область Погода
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