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    Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана

    13 Февраля 2023, 20:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовую погоду объявили синоптики в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Днем на юге, в центре области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере, западе Атырауской области ожидается туман, гололед. Днем на западе, юго-востоке области низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на западе, юге-востоке области 15-20 м/с.

    На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Днем на западе ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на юго-западе области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ожидается гололед.

    На севере Кызылординской области ожидаются туман, днем на севере, в центре области гололед. Ветер восточный с переходом на юго-западный днем в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде во второй половине дня ожидается гололед.

    На западе, юге, северо-востоке Мангистауской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, западный 9-14, на западе, юге, северо-востоке области порывы15-20, ночью на западе области временами 25 м/с. В городе Актау ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, западный 9-14, порывы 15-20, ночью временами 25 м/с.

    На горных перевалах Туркестанской области днем ветер юго-западный с переходом на восточный.

    В связи с прогнозом осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в Туркестанской области, Жамбылской и Алматинской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматинская область Актюбинская область Атырауская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Регионы Погода
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