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Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
2 Августа 2022 17:09

Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильная жара и грозы ожидаются в восьми областях страны 3 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 3 августа на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке Атырауской области сохраняется сильная жара 37 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сохраняется сильная жара 35 градусов.

3 августа ночью на юге, днем на большей части Улытауской области ожидается гроза. В Жезказгане днем ожидается гроза.

Днем на востоке, в центре Карагандинской области ожидается сильный дождь. Ночью на юге, днем на большей части области - гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается гроза.

Утром и днем 3 августа на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный, северо-западный, днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде утром и днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на северо-западе, севере, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске 3 августа днем ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем при грозе порывы 15 м/с.

Утром и днем на северо-западе, севере, северо-востоке Абайской области ожидается гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 3 августа утром и днем ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем при грозе порывы 15-18 м/с.

3 августа на западе, севере, юге Актюбинской области ожидается гроза. Днем на севере области ожидается град. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.


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