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    Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана

    17 Апреля 2022, 17:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в восьми регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Днем на юго-востоке Акмолинской области ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    Ночью на севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается туман. В городе Актобе ночью ожидается туман.

    В Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, в районе Жаланашколя 15-20, порывы 25 м/с.

    Днем на юге Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, северный, порывы 15-20 м/с.

    Утром и днем на юге и востоке Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный в центре области сохраняется 15-20 м/с.

    В городе Нур-Султане днем ожидается ветер северо-восточный порывы15-18 м/с.

    Днем на западе, юге и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал. Утром и днем на севере, западе области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный утром и днем на севере, западе области и в горных, предгорных районах порывы 15-20 м/с. В городе Туркестане в конце дня ожидается гроза, шквал. Днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

    В городе Шымкенте в конце дня ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акмолинская область Алматинская область Актюбинская область Карагандинская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Регионы Шымкент Погода
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